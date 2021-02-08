Курйозний момент трапився в матчі 23-го туру АПЛ Ліверпуль – Манчестер Сіті (1:4). В одному з епізодів господарі заробили небезпечний штрафний удар, а гості стали вибудовувати стінку.

Українець Олександр Зінченко вийшов в основі команди гостей. В одному з епізодів матчу українець захищав стінку знизу.

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Його партнеру, португальцю Рубену Діашу, місце розташування українця не сподобалося, і була внесена поправка.

Зінченко захищав стінку лежачи: дивіться відео

Ruben Dias dragging Zinchenko by the head into position was by far the best moment of that half. pic.twitter.com/qI658bcgGz — Football Ramble (@FootballRamble) February 7, 2021