Футбольне ноу-хау: як Зінченко захищав стінку Ман Сіті лежачи на полі – відео
Курйозний момент трапився в матчі 23-го туру АПЛ Ліверпуль – Манчестер Сіті (1:4). В одному з епізодів господарі заробили небезпечний штрафний удар, а гості стали вибудовувати стінку.
Джерело:24 канал
Українець Олександр Зінченко вийшов в основі команди гостей. В одному з епізодів матчу українець захищав стінку знизу.
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Його партнеру, португальцю Рубену Діашу, місце розташування українця не сподобалося, і була внесена поправка.
Зінченко захищав стінку лежачи: дивіться відео
- Цей результат залишив Ліверпуль (41 очко) на четвертому місці в турнірній таблиці АПЛ, Манчестер Сіті (48 очок) – перший.
- У наступному турі "червоні" зіграють на виїзді з Лестером, а "містяни" прийматимуть Тоттенхем.
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