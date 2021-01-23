24 січня Манчестер Юнайтед зіграє з Ліверпулем у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Букмекери оцінили фаворита протистояння.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: прогноз букмекерів

Манчестер Юнайтед перебуває у відмінній формі. На екваторі сезону "червоні дияволи" вважаються реальними претендентами на титул Прем'єр-ліги. Команда Уле Гуннара Сульшера займає перше місце в таблиці, але зараз перемикається на кубкову битву проти Ліверпуля, пише 24 канал.

До слова Екстренер Шахтаря отримав суворе покарання за порушення правил в Італії

А ось Ліверпуль буксує. 21 січня команда Юргена Клоппа вперше з квітня 2017 року програла вдома в Прем'єр-лізі, мінімально поступившись Бернлі (0:1). "Мерсисайдці" розраховують відреагувати на останні невдачі в кубковому поєдинку на "Олд Траффор".

17 січня Манчестер Юнайтед і Ліверпуль зіграли внічию 0:0, але тоді гра проходила на "Енфілді".

В 4 останніх матчах Кубка Англії між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем перемагали господарі (двічі МЮ – 1:0, 2:1 і двічі Ліверпуль – 1:0, 2:1).

Манчестер Юнайтед програв тільки один з 12 останніх матчів у всіх турнірах (8 перемог, 3 нічиї).

Що прогнозують букмекери

Манчестер Юнайтед має мінімальну перевагу перемогу в цьому матчі, відтак і виходу в наступний раунд. На перемогу "дияволів" в основний час букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 2,53. На те, що перемогу святкуватиме Ліверпуль – 2,68. Що в основний час переможця виявлено не буде (нічия в основний час) – 3,74.

На вихід в 1/8 фіналу Кубка Англії шанси "червоних дияволів" оцінені коефіцієнтом 1,86. На прохід Ліверпуля – 1,95.

Можна зробити й ставку на те, що переможець протистояння буде визначатися у серії пенальті. На такий підсумок матчу коефіцієнт 6,98.

Матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль відбудеться в неділю, 34 січня. Початок матчу о 19:00.