У неділю, 17 січня, в АПЛ відбулося принципове дербі – Ліверпуль на власному полі приймав Манчестер Юнайтед. Але порадувати своїй вболівальників забитими голами жодній з команд не вдалося.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 0:0

До цього матчу Манчестер Юнайтед підходив в ролі лідера АПЛ. Ліверпуль в останній момент пропустив на друге місце Лестер, опустившись на третю сходинку. Але у випадку перемоги в цьому матчі, "мерсисайдці" могли вийти на перше місце, зрівнявшись за очками з МЮ.

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Матч розпочався з хвилини мовчання в честь про співака Геррі Медсона. Саме він виконує легендарну пісню You'll Never Walk Alone, яка виконується на стадіоні "Енфілд Роуд".

Not just a song, a powerful, powerful message.#YNWA, Gerry Marsden ️ pic.twitter.com/myGa1Yux8u — Liverpool FC (@LFC) January 17, 2021

Перший тайм видався занадто скупим на голи. Ліверпуль більше володів м'ячем. І намагався проводити атаки. Але влучності гравцям команди-господаря бракувало. загалом за весь перший тайм з дев'яти ударів – лише один у площину воріт. Та й то удар Фірміно виявився занадто слабким.

У МанЮнайтед ситуація була ще гірша. Лише один удар. Але він був доволі ефектний. "Червоні дияволи" отримали право на небезпечний штрафний. Фернандеш цілив у "дев'ятку" воріт, але м'яч в лічених сантиметрах пролетів повз рамку. А ще гравці МЮ сім разів за перший тайм потрапили в офсайд, чотири з них – Решфорд.

Така гра без моментів продовжилася і на початку другого тайму. Команди більше часу думали над надійністю власного захисту. І марнували нагоди попереду.

62' - Clever from Firmino to find Salah but Mo's effort from close-range is deflected behind for a corner. Close.



[0-0]#LIVMUN pic.twitter.com/5iV1bJUDmV — Liverpool FC (@LFC) January 17, 2021

За десять хвилин до кінця матчу команди обмінялися гострими випадами. І цього разу вже гравці МЮ були близькі до того, щоб забити вирішальний гол. Але перший раз Аллісон впорався з ударом Фернандеша.

На це господарі поля відповіли пострілом Тіаго.

78' - CLOSE! Brilliant effort from distance by Thiago, which is saved by De Gea.



[0-0]#LIVMUN pic.twitter.com/zKV2quCnxh — Liverpool FC (@LFC) January 17, 2021

Ще один сейв Аллісону довелося робити, коли Погба отримав пас у штрафний. Ніким не прикритий француз пробивав у кут воріт, але влучив точно у воротаря.

Матч так і закінчився без забитих голів. Ліверпуль не виграє чотири матчі поспіль в АПЛ, і не забиває голи в трьох останніх матчах в чемпіонаті. Натомість Манчестер Юнайтед зумів зберегти за собою перше місце в турнірній таблиці. Хоча відірватися від переслідувачів не вдалося.