Ліверпуль та Манчестер Юнайтед зіграли внічию
У неділю, 17 січня, в АПЛ відбулося принципове дербі – Ліверпуль на власному полі приймав Манчестер Юнайтед. Але порадувати своїй вболівальників забитими голами жодній з команд не вдалося.
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 0:0
До цього матчу Манчестер Юнайтед підходив в ролі лідера АПЛ. Ліверпуль в останній момент пропустив на друге місце Лестер, опустившись на третю сходинку. Але у випадку перемоги в цьому матчі, "мерсисайдці" могли вийти на перше місце, зрівнявшись за очками з МЮ.
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Матч розпочався з хвилини мовчання в честь про співака Геррі Медсона. Саме він виконує легендарну пісню You'll Never Walk Alone, яка виконується на стадіоні "Енфілд Роуд".
Перший тайм видався занадто скупим на голи. Ліверпуль більше володів м'ячем. І намагався проводити атаки. Але влучності гравцям команди-господаря бракувало. загалом за весь перший тайм з дев'яти ударів – лише один у площину воріт. Та й то удар Фірміно виявився занадто слабким.
У МанЮнайтед ситуація була ще гірша. Лише один удар. Але він був доволі ефектний. "Червоні дияволи" отримали право на небезпечний штрафний. Фернандеш цілив у "дев'ятку" воріт, але м'яч в лічених сантиметрах пролетів повз рамку. А ще гравці МЮ сім разів за перший тайм потрапили в офсайд, чотири з них – Решфорд.
Така гра без моментів продовжилася і на початку другого тайму. Команди більше часу думали над надійністю власного захисту. І марнували нагоди попереду.
За десять хвилин до кінця матчу команди обмінялися гострими випадами. І цього разу вже гравці МЮ були близькі до того, щоб забити вирішальний гол. Але перший раз Аллісон впорався з ударом Фернандеша.
На це господарі поля відповіли пострілом Тіаго.
Ще один сейв Аллісону довелося робити, коли Погба отримав пас у штрафний. Ніким не прикритий француз пробивав у кут воріт, але влучив точно у воротаря.
Матч так і закінчився без забитих голів. Ліверпуль не виграє чотири матчі поспіль в АПЛ, і не забиває голи в трьох останніх матчах в чемпіонаті. Натомість Манчестер Юнайтед зумів зберегти за собою перше місце в турнірній таблиці. Хоча відірватися від переслідувачів не вдалося.
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