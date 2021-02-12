Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч АПЛ

12 лютого 2021 , 22:49
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Джерело:

24 канал

Манчестер Сіті та Тоттенхем зустрінуться 13 лютого у рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Матч АПЛ Манчестер Сіті – Тоттенхем відбудеться у суботу, 13-го лютого. Початок поєдинку о 19:30.

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Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Манчестер Сіті – Тоттенхем.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто зазначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

Перед грою

  • Манчестер Сіті провів 22 матчі в АПЛ та набрав 50 очок. Це дозволяє команді Пепа Гвардіоли очолювати турнірну таблицю. "Містяни" випереджають Манчестер Юнайтед на 5 очок та мають гру в запасі.
  • Водночас Тоттенхем в останніх 5 матчах зазнав 3 поразок. "Шпори" опустилися на 8-е місце.
  • Що цікаво, Тоттенхем переміг Манчестер Сіті у першому колі з рахунком 2:0.