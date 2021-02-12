Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч АПЛ

Джерело:24 канал
Манчестер Сіті та Тоттенхем зустрінуться 13 лютого у рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.
Матч АПЛ Манчестер Сіті – Тоттенхем відбудеться у суботу, 13-го лютого. Початок поєдинку о 19:30.
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Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Манчестер Сіті – Тоттенхем.
Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.
Однак варто зазначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.