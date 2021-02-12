Матч АПЛ Манчестер Сіті – Тоттенхем відбудеться у суботу, 13-го лютого. Початок поєдинку о 19:30. Варте уваги Зінченко найкращий гравець в історії Манчестер Сіті за цікавим показником Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Манчестер Сіті – Тоттенхем. Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак варто зазначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів. Перед грою Манчестер Сіті провів 22 матчі в АПЛ та набрав 50 очок. Це дозволяє команді Пепа Гвардіоли очолювати турнірну таблицю. "Містяни" випереджають Манчестер Юнайтед на 5 очок та мають гру в запасі. Водночас Тоттенхем в останніх 5 матчах зазнав 3 поразок. "Шпори" опустилися на 8-е місце. Що цікаво, Тоттенхем переміг Манчестер Сіті у першому колі з рахунком 2:0.