Матч АПЛ Манчестер Сити-Тоттенхэм состоится в субботу, 13-го февраля. Начало поединка в 19:30. Стоит внимания Зинченко лучший игрок в истории Манчестер Сити по интересному показателю Манчестер Сити-Тоттенхэм: где смотреть Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Манчестер Сити – Тоттенхэм. Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов. Перед игрой Манчестер Сити провел 22 матча в АПЛ и набрал 50 очков. Это позволяет команде Пепа Гвардиолы возглавлять турнирную таблицу. "Горожане" опережают Манчестер Юнайтед на 5 очков и имеют игру в запасе. В то же время Тоттенхэм в последних 5 матчах потерпел 3 поражения. "Шпоры" опустились на 8-е место. Что интересно, Тоттенхэм победил Манчестер Сити в первом круге со счетом 2:0.