Зінченко найкращий гравець в історії Манчестер Сіті за цікавим показником
Футболіст збірної України у 2021 році відвоював собі місце в основному складі Манчестер Сіті. З поверненням Зінченка у склад повернулися й перемоги Манчестер Сіті. Це дозволило українцю встановити цікаве досягнення.
Джерело:Твітер StatCity
24-річний український гравець 7 лютого провів повний матч 23-го туру АПЛ проти Ліверпуля (4:1). Це був 83-й матч Зінченка у складі "містян".
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У матчах із Зінченком Манчестер Сіті здобув 72 перемоги. Відсоток перемог з українцем у складі – 86,75%.
Це рекордний показник для гравців Манчестер Сіті, які зіграли понад 10 матчів.
Для Зінченка матч проти Ліверпуля став 50-м у рамках англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).
Статистика Зінченка у Манчестер Сіті
Зінченко став гравцем Манчестер Сіті у 2016 році, перейшовши з російської Уфи. Після оренди в ПСВ українець почав потрапляти в основний склад "містян".
Зінченко відіграв за Манчестер Сіті 83 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 6 асистів.
Українець виграв 8 трофеї: двічі АПЛ, Кубок Англії та Суперкубок та 4 рази – Кубок англійської ліги.
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