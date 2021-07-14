Манчестер Сіті представив форму на новий сезон: у яких кольорах гратиме Зінченко – фото
14 липня 2021 , 13:01Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Манчестер Сіті
Англійський Манчестер Сіті представив нову домашньому форму, в якій команда гратиме у сезоні-2021/22. Дизайнери форми надихнулися легендарним голом ексгравця Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.
На формі з'явиться час "золотого" голу Агуеро
Традиційно основним кольором комплекту є блакитний, але на ньому є білі вставки. Технічний спонсор Манчестер Сіті – німецька компанія Puma.
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Під час створення форми дизайнери надихнулися "золотим" голом, який Серхіо Агуеро забив у матчі останнього туру АПЛ проти КПР у сезоні-2011/12.
Гол, який був забитий на останніх секундах гри, приніс Манчестер Сіті перший в історії титул АПЛ. На футболці буде нашивка 93:20, яка нагадує про цю подію, зокрема – точний час голу.
- Зауважимо, що Серхіо Агуеро – найкращий нападник в історії Манчестер Сіті. На його рахунку 391 гол. Він покинув клуб влітку 2021 року і перейшов у Барселону.