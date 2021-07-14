На форме появится время "золотого" гола Агуэро

Традиционно основным цветом комплекта является голубой, но на нем есть белые вставки. Технический спонсор Манчестер Сити – немецкая компания Puma.

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При создании формы дизайнеры вдохновились "золотым" голом, который Серхио Агуэро забил в матче последнего тура АПЛ против КПР в сезоне-2011/12.

Гол, который был забит на последних секундах игры, принес Манчестер Сити первый в истории титул АПЛ. На футболке будет нашивка 93:20, которая напоминает об этом событии, в частности – точном времени гола.

Отметим, что Серхио Агуэро – лучший нападающий в истории Манчестер Сити. На его счету 391 гол. Он покинул клуб летом 2021 года и перешел в Барселону.

Новый сезон для Манчестер Сити украинца Александра Зинченко начнется 7 августа, когда "горожане" сыграют против Лестера в Суперкубке Англии. Уже 15 августа Манчестер Сити встретится с Тоттенхэмом в первом туре АПЛ.