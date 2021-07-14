На формі з'явиться час "золотого" голу Агуеро

Традиційно основним кольором комплекту є блакитний, але на ньому є білі вставки. Технічний спонсор Манчестер Сіті – німецька компанія Puma.

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Під час створення форми дизайнери надихнулися "золотим" голом, який Серхіо Агуеро забив у матчі останнього туру АПЛ проти КПР у сезоні-2011/12.

Гол, який був забитий на останніх секундах гри, приніс Манчестер Сіті перший в історії титул АПЛ. На футболці буде нашивка 93:20, яка нагадує про цю подію, зокрема – точний час голу.

Зауважимо, що Серхіо Агуеро – найкращий нападник в історії Манчестер Сіті. На його рахунку 391 гол. Він покинув клуб влітку 2021 року і перейшов у Барселону.

Новий сезон для Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка розпочнеться 7 серпня, коли "містяни" зіграють проти Лестера у Суперкубку Англії. Уже 15 серпня Манчестер Сіті зустрінеться з Тоттенхемом у першому тупі АПЛ.