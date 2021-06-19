Українець розпочне нові виступи в АПЛ на позиції лівого захисника. Про це повідомляють наближені до англійського клубу ЗМІ.
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Олександр Зінченко розпочне сезон основним лівим захисником Манчестер Сіті, оскільки клуб надає пріоритет іншим позиціям на трансферному ринку,
– пишуть журналісти.
Водночас зазначається, що існує "невеликий" шанс на те, що цього літа МанСіті продасть конкурента Олександра Зінченка – Бенджамена Менді.
Кар'єра Зінченка у МанСіті
- Олександр Зінченко перейшов до Манчестер Сіті у 2016 році за 2 мільйони євро.
- Нині його трансферна вартість зросла у понад 10 разів і становить 25 мільйонів євро.