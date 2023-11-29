Не допоміг навіть асист воротаря: Манчестер Сіті видав крутий камбек в Лізі чемпіонів – відео

Команда Пепа Гвардіоли була близька до втрати першого місця у групі. Втім манкуніанців врятував Філ Фоден, який записав на свій рахунок гол та дві результативні передачі.

Манчестер Сіті – Лейпциг 3:2

Голи: Голанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 – Опенда, 13, 33.

В Лізі чемпіонів 2023-2024 відбулись перші матчі 5 туру групової стадії. Однією із найбільш драматичних ігор дня вийшла битва Манчестер Сіті та Лейпцига, пише 24 канал.

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Яскравий старт Лейпцига

Обидва клуби ще минулого туру гарантували собі путівку у плей-оф. У очній же зустрічі суперники вирішували долю першого місця і, як наслідок, потенційно більш вдалого жеребу в 1/8 фіналу.

Манчестер Сіті виграв першу очну гру з рахунком 3:1 та мав триочковий гандикап. Втім "бики" зуміли здивувати та вийшли вперед у першому таймі. Асистом відзначився навіть кіпер гостей Бласвік.

Після його закидання Опенда вирвався сам-на-сам із Ортегою та відкрив рахунок. А ближче до перерви бельгієць подвоїв рахунок після забігання з центру поля.

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Другий тайм за Сіті

Ще один гол виводив би Лейпциг на перше місце, але після перерви Сіті взявся за голову та створив камбек. Скоротив відстань у рахунку Голанд після виходу сам-на-сам.

А на 70 хвилині паритет відновив Фоден з пасу ексгравця Лейпцига Гвардіола. Розв'язка сталась під кінець гри. Лейпциг забив третій м'яч, але він був скасований через офсайд Карвальо.

Натомість за три хвилини до кінця переможний гол провів Альварес, який вийшов на заміну та розстріляв ворота Блазвіка з близької відстані. Таким чином, МанСіті гарантував собі перше місце в групі та продовжує йти без втрат у цій ЛЧ.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Лейпциг