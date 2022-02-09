Мама Роналду зустрілася з Папою Римським та подарувала йому футболку збірної Португалії

Мама футболіста Кріштіану Роналду Марія Долорес Авейру зустрілася з Папою Римський Франциском. І зробила йому подарунок.

В середу, 9 лютого, Марія Долорес Авейру прибула до Ватикану. Там вона отримала можливість зустрітися з понтифіком.

Водночас Роналду показав найгіршу особисту статистику за останні 11 років: він не забивав у 2022 році

Під час зустрічі з Франциском вона подарувала йому футболку збірної Португалії. На футболці написано прізвище Роналду та номер "7", під яким він виступає.

Це не вперше, коли Папа римський отримує футболки відомих людей. Свого часу представники французького ПСЖ подарували йому футболку з автографом Мессі. Згодом аргентинський футболіст у відповідь отримав футболку від Папи Римського з його автографом.