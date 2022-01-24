Гобійяр: Мессі – людина віри

Представник Ватикану запевнив, що Папа Римський не лише підписав футболку гравцеві ПСЖ, але й благословив Мессі цим жестом.

До слова Папа Римський отримав футболку Мессі з ПСЖ: фото

Сьогодні я подарував Ліонелю Мессі першу офіційну футболку Ватикану, підписану папою Франциском, з його благословення. Мессі – людина віри, він розповів мені, наскільки важливий йому цей жест. Ми помолилися разом,

– написав Гобійяр у своєму твітері.



Мессі поряд Еммануелем Гобійяром / Фото з твітеру Еммануеля Гобійяра

Також Еммануель Гобійяр є представником Ватикану на Олімпіаді-2024 у Парижі.



Папа Римський благословив аргентинського футболіста / Фото з твітеру Еммануеля Гобійяра

У жовтні прем'єр-міністр Франції подарував Папі Римському футболку з автографом аргентинського футболіста.