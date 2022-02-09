Невдала серія Роналду

8 лютого 2022 року Манчестер Юнайтед зіграв на виїзді з Бернлі – командою, яка посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ. Матч закінчився нічиєю 1:1.

Варте уваги Роналду встановив рекорд – набрав 400 мільйонів підписників в Instagram

Роналду в цьому матчі вийшов на поле на 68-й хвилині за нічийного рахунку. Але принести перемогу "червоним дияволам" не зумів.

Таким чином вже п'яту гру поспіль португалець покидає поле без забитих голів. Востаннє він забивав у ворота того ж таки Бернлі, але в домашньому матчі, 30 грудня 2021 року. Відтак у 2022 році він поки голів не забивав.

Така тривала серія без забитих голів з Роналду сталася вперше за понад 11 років. Востаннє це було понад 11 років тому, коли він не забивав у п'яти матчах поспіль за Реал у травні – серпні 2010 року.

При цьому що Роналду мав можливість перервати цю невдалу серію. 4 лютого 2022 року МЮ на власному полі приймав Мідлсбро в 1/16 фіналу Кубка Англії. На 20-й хвилині господарі поля отримали право на пенальті. Але Роналду з позначки схибив. Сам матч в основний час закінчився нічи'ю. В додатковий час теж переможця не виявили. Тож все вирішилося в серії пенальті. Цього разу Роналду забив, але Еланга пробив вище воріт, і МЮ вилетів з турніру.