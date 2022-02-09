В середу, 9 лютого, Марія Долорес Авейру прибула до Ватикану. Там вона отримала можливість зустрітися з понтифіком.

Водночас Роналду показав найгіршу особисту статистику за останні 11 років: він не забивав у 2022 році

Під час зустрічі з Франциском вона подарувала йому футболку збірної Португалії. Чи це футболка з ім'ям та номером Роналду на спині – невідомо.

Це не вперше, коли Папа римський отримує футболки відомих людей. Свого часу представники французького ПСЖ подарували йому футболку з автографом Мессі. Згодом аргентинський футболіст у відповідь отримав футболку від Папи Римського з його автографом.