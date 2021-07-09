Маліновський переніс операцію: коли повернеться лідер збірної України
Джерело:інстаграм Роксани Маліновської
Руслан Маліновський успішно переніс операцію на грижі живота. Тепер футболіст збірної України та Аталанти буде понад місяць поза футбольним полем.
Стан здоров'я Маліновського
Про проведену операцію повідомила дружина Руслана Маліновського – Роксана. Хірургічне втручання провів професор Джузеппе Сансонетті, який раніше оперував одноклубника українця Маріо Пашалича, який раніше мав проблеми з грижею живота.
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Дружина футболіста виклала світлину Руслана з лікарняної палати. Футболіст Аталанти перебуває у гарному настрої після операції. Скільки піде на відновлення лідера бергамівців? 5 – 7 місяців Маліновський пробуде поза футбольним полем. Руслан не допоможе команді Джана П'єра Гасперіні на початку сезону у Серії А.Зверніть увагу! Що ще раніше у ЗМІ поширилась інформація щодо операції Маліновського. Однак дружина футболіста у своєму інстаграмі назвала проведену операцію чутками, виклавши світлину з Русланом у одному з італійських кафе.
Нагадаємо, що у минулому сезоні Аталанта посіла третє місце в італійському елітному дивізіоні. Клуб українця залишив за своєю спиною туринський Ювентус.
Футболісту зробили операцію / Скриншот із інстаграму Роксани Маліновської
Чому Маліновський зробив операцію: головне
- На початку 2021 року стало відомо, що у Маліновського грижа в області живота. Футболісту потрібна операція.
- Однак Руслан вирішив не поспішати лягати на операційний стіл. Гравець вирішив зайнятись здоров'ям після чемпіонату Європи-2020, щоб допомогти Україні на турнірі.
- На чемпіонаті Європи півзахисник зіграв за "синьо-жовтих" чотири матчі, у яких не запам'ятався забитими голами.
- Руслан неочікувано не потрапив у заявку на чвертьфінал з Англією. Перед зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі. Повідомлялося, що це пошкодження пов'язане з грижею.