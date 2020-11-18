Дружина півзахисника збірної України і "Аталанти" Руслана Маліновського Роксана розповіла про стан здоров'я гравця, який захворів коронавірусом.

За словами Роксани у інстаграмі, 18 листопада став першим днем, коли її чоловікові полегшало.

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"У Руслана є симптоми: і температура, і сильна слабкість. Сьогодні перший день, коли йому стало трохи легше. Коронавірус є, і ми це знаємо напевно. Бережіть себе", – написала Маліновська.

До слова. 27-річний українець 17 листопада здав позитивний тест на COVID-19, перебуваючи у стані збірної України.

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