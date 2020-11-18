Дружина Маліновського розповіла про серйозні симптоми COVID-19 у футболіста
Дружина півзахисника збірної України і "Аталанти" Руслана Маліновського Роксана розповіла про стан здоров'я гравця, який захворів коронавірусом.
За словами Роксани у інстаграмі, 18 листопада став першим днем, коли її чоловікові полегшало.
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"У Руслана є симптоми: і температура, і сильна слабкість. Сьогодні перший день, коли йому стало трохи легше. Коронавірус є, і ми це знаємо напевно. Бережіть себе", – написала Маліновська.
Що відомо про спалах COVID-19 у збірній
- Вже після матчу з Польщею, який відбувся 11 листопада, позитивні тести на коронавірус здали Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко та Сергій Сидорчук. Тож до збірної викликали Сергія Булецу, Олександра Назаренка та Георгія Судакова.
- 16 листопада, після матчу з Німеччиною, позитивні тести вже були в Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника.
- 17 листопада, в день матчу проти Швейцарії, стало відомо про позитивні тести в Руслана Маліновського, Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса. При цьому що двоє останніх за місяць до того вже були інфіковані на коронавірус, відбули самоізоляцію і в їх організмі мали б бути антитіла.
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