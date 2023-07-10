Учасник Ліги чемпіонів підсилився ексгравцем "молодіжки" України

Другий учасник Ліги чемпіонів від України Дніпро-1 поповнив свій склад ще одним досвідченим футболістом. Дніпряни підписали контракт із Максимом Третьяковим.

Команда Олександра Кучера підсилила позицію лівого вінгера. Контракт із 27-річним Максимом Третьяковим розрахований до кінця червня 2026 року.

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Трансферний БУМ від дніпрян

За інформацією клубу з Олександрії, трансфер Третьякова Дніпру-1 обійшовся у 400 тисяч євро. Олександрія подякувала футболісту за роботу та побажала успіхів у новій команді.

Це вже другий трансфер за один день від дніпряни. Вранці 10 липня клуб оголосив про початок співпраці з 25-річним захисником та вихованцем Карпат Василем Кравцем, який у минулому сезоні виступав за полтавську Ворсклу.

І це ще далеко не останній трансфер віцечемпіон УПЛ-2022/2023.

Дніпро-1 солідно підсилює свій склад перед дебютом у Лізі чемпіонів. У другому кваліфікаційному раунді підопічні Кучера зіграють проти грецького Панатінаїкоса.

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