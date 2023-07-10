Команда Александра Кучера усилила позицию левого вингера. Контракт с 27-летним Максимом Третьяковым рассчитан до конца июня 2026 года.

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Трансферный БУМ от днепрян

По информации клуба из Александрии, трансфер Третьякова Днепра-1 обошелся в 400 тысяч евро. Александрия поблагодарила футболиста за работу и пожелала успехов в новой команде.

Это уже второй трансфер в один день от днепряне. Утром 10 июля клуб объявил о начале сотрудничества с 25-летним защитником и воспитанником Карпат Василием Кравцем, в прошлом сезоне выступавшим за полтавскую Ворсклу.

И это еще далеко не последний трансфер вице-чемпиона УПЛ-2022/2023.

Днепр-1 солидно усиливает свой состав перед дебютом в Лиге чемпионов. Во втором квалификационном раунде подопечные Кучера сыграют против греческого Панатинаикоса.

Кто такой Максим Третьяков: главное о футбольных достижениях