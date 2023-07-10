Команда Олександра Кучера підсилила позицію лівого вінгера. Контракт із 27-річним Максимом Третьяковим розрахований до кінця червня 2026 року.
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Трансферний БУМ від дніпрян
За інформацією клубу з Олександрії, трансфер Третьякова Дніпру-1 обійшовся у 400 тисяч євро. Олександрія подякувала футболісту за роботу та побажала успіхів у новій команді.
Це вже другий трансфер за один день від дніпряни. Вранці 10 липня клуб оголосив про початок співпраці з 25-річним захисником та вихованцем Карпат Василем Кравцем, який у минулому сезоні виступав за полтавську Ворсклу.
І це ще далеко не останній трансфер віцечемпіон УПЛ-2022/2023.
Дніпро-1 солідно підсилює свій склад перед дебютом у Лізі чемпіонів. У другому кваліфікаційному раунді підопічні Кучера зіграють проти грецького Панатінаїкоса.
Хто такий Максим Третьяков: головне про футбольні здобутки
- У 2016-му році Третьяков був орендований харківським Металістом із Дніпра-2.
- Повернувся з оренди та підписав повноцінний контракт із одеським Чорноморцем.
- Після двох років у "моряків", Третьяков поїхав пограти за кордон у Дунайську Стреду.
- Влітку 2019-го лівого вінгера орендувала Олександрія, яка у серпні 2020-го викупила контракт футболіста групи атаки. Із того моменту виступав за клуб із однойменного міста.
- За своєю спиною Третьяков має 12 зіграних матчів у футболці "молодіжки" України U-21.