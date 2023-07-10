Із футболістом було підписано контракт терміном на 3 роки. Останнім клубом Василя була полтавська Ворскла, за яку він зіграв 25 матчів, забив 3 голи та віддав 3 асисти.

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Василь Кравець народився 20 серпня 1997 року у Львові і є вихованцем тамтешніх Карпат. В складі яких і розпочинав ігрову кар’єру. Далі виступав за іспанські команди Луго, Леванте, Спортинг (Хіхон), польський Лех, а минулий сезон провів у складі полтавської Ворскли. Статистика: УПЛ – 57 матчів (3 голи, 6 передач), першість U-21 – 18 матчів (1 гол), першість U-19 – 18 матчів (2 голи), Кубок України -2 матчі, іспанська Ла Ліга – 6 матчів, іспанська Ла Ліга-2 – 93 матчі (1 гол, 10 результативних передач), Кубок Іспанії – 7 матчів, польська Екстраклясса – 18 матчів, Друга ліга Польщі -1 матч, Кубок Польщі -2 матчі, єврокубки – 6 матчів. У складі молодіжної збірної України – 5 матчів, в складі юнацьких збірних України – 43 матчі (1 гол),

– йдеться у повідомленні пресслужби Дніпра-1.

Дивіться відео з презентації Василя Кравця

Протягом літнього трансферного вікна спортклубівці оголошували також про підписання: Олега Горіна, Романа Мисака та Дениса Мірошніченка.

Нагадаємо. У сезоні 2023/2024 Дніпро-1 дебютує у ЛЧ. Свій шлях підопічні Кучера у цьому турнірі розпочнуть 25 липня о 21:00 у другому кваліфікаційному раунді. Суперник – грецький Панатінаїкос.