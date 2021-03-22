Кілман може не зіграти за збірну України: журналіст назвав причину

Захисник Вулверхемптона Макс Кілман має проблеми з отриманням спортивного громадянства України. Таким чином, він не зможе зіграти за команду Андрія Шевченка.

За інформацією журналіста Ігора Циганика, крім отримання українського паспорта, Кілману слід змінити спортивне громадянство, так як він провів 8 офіційних матчів за футзальну збірну Англії.

Дивіться також Йде процес, – Шевченко розповів, що Кілман з Вулверхемптона отримує український паспорт

Футбольна асоціація Англії відповіла на запит УАФ, що ніяких застережень з приводу Кілмана немає, але у відповідь на уточнюючий лист підтвердила його участь в іграх футзальної збірної.

Циганик повідомляє, що тепер рішення за ФІФА, куди звернулася УАФ з приводу цієї ситуації. Шанси на задоволення запиту – дуже невисокі.

Що відомо про натуралізацію Кілмана