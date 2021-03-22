Килман может не сыграть за сборную Украины: журналист назвал причину
У защитника Вулверхэмптона Макса Килмана проблемы с получением спортивного гражданства Украины. Таким образом, он не сможет сыграть за команду Андрея Шевченко.
Источник:Цыганик LIVE
По информации журналиста Игоря Цыганика, кроме получения украинского паспорта, Килману следует сменить спортивное гражданство, так как он провел 8 официальных матчей за футзальную сборную Англии.
Смотрите также Идет процесс, – Шевченко рассказал, что Килман из Вулверхэмптона получает украинский паспорт
Футбольная ассоциация Англии ответила на запрос УАФ, что никаких опасений по поводу Килмана нет, но в ответ на письмо подтвердила его участие в играх футзальной сборной.
Цыганик сообщает, что теперь решение за ФИФА, куда обратилась УАФ по поводу этой ситуации. Шансы на удовлетворение запроса – очень невысокие.
Что известно о натурализации Килмана
- Информация о том, что Килман хочет играть за сборную Украины, появилась осенью 2020 года. У игрока есть украинские корни.
- Он начал свою карьеру в структуре Фулхэма. Защищал цвета Мидлсбро и имеет опыт выступлений в футзале.
- В этом сезоне сыграл за Вулверхэмптон в чемпионате Англии 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Поделиться новостью