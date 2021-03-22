У защитника Вулверхэмптона Макса Килмана проблемы с получением спортивного гражданства Украины. Таким образом, он не сможет сыграть за команду Андрея Шевченко.

По информации журналиста Игоря Цыганика, кроме получения украинского паспорта, Килману следует сменить спортивное гражданство, так как он провел 8 официальных матчей за футзальную сборную Англии.

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Футбольная ассоциация Англии ответила на запрос УАФ, что никаких опасений по поводу Килмана нет, но в ответ на письмо подтвердила его участие в играх футзальной сборной.

Цыганик сообщает, что теперь решение за ФИФА, куда обратилась УАФ по поводу этой ситуации. Шансы на удовлетворение запроса – очень невысокие.

Что известно о натурализации Килмана