Кілман може не зіграти за збірну України: журналіст назвав причину
Захисник Вулверхемптона Макс Кілман має проблеми з отриманням спортивного громадянства України. Таким чином, він не зможе зіграти за команду Андрія Шевченка.
Джерело:Циганик LIVE
За інформацією журналіста Ігора Циганика, крім отримання українського паспорта, Кілману слід змінити спортивне громадянство, так як він провів 8 офіційних матчів за футзальну збірну Англії.
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Футбольна асоціація Англії відповіла на запит УАФ, що ніяких застережень з приводу Кілмана немає, але у відповідь на уточнюючий лист підтвердила його участь в іграх футзальної збірної.
Циганик повідомляє, що тепер рішення за ФІФА, куди звернулася УАФ з приводу цієї ситуації. Шанси на задоволення запиту – дуже невисокі.
Що відомо про натуралізацію Кілмана
- Інформація про те, що Кілман хоче грати за збірну України, з'явилася восени 2020 року. Гравець має українські коріння.
- Він розпочав свою кар'єру у структурі Фулхема. Захищав кольори Мідлсбро та має досвід виступів у футзалі.
- У цьому сезоні зіграв за Вулверхемптон у чемпіонаті Англії 15 матчів та віддав 1 результативну передачу.
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