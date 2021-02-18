Маккабі – Шахтар: анонс на перший матч "гірників" у Лізі Європи

У четвер, 18 лютого, Шахтар зіграє перший матч 1/16 Ліги Європи сезону 2020/21 проти Маккабі з Тель-Авіву. Про найголовніше перед поєдинком – читайте на сайті Спорт24.

Що: матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Де: "Блумфілд Стедіум", Тель-Авів, Ізраїль

Коли: четвер, 18 лютого, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 2", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24

До теми: Які шанси в Шахтаря перемогти Маккабі Тель-Авів в 1/16 фіналу Ліги Європи – прогноз

Маккабі свій єврокубковий шлях почав у Лізі чемпіонів, проте покинув цей турнір ще на стадії кваліфікації, програвши РБ Зальцбург (1:2 і 1:3) перед самим груповим етапом.

Перебравшись в Лігу Європи ізраїльський колектив зміг зайняти друге місце в компанії з Вільярреалом, Сівасспором і Карабахом, набравши 11 очок в шести зустрічах.

Клуб з Тель-Авіва двічі здолав турецьку команду (2:1 і 1:0), заробив чотири очки в іграх з азербайджанцями (1:0 і 1:1) і один пункт добув в поєдинках з іспанським колективом (1:1 і 0:4).

Зараз у Маккабі 14-матчева безпрограшна серія і 6-матчева переможна на внутрішній арені, де він йде другим з відставання в два очки від лідера. Перед цією зустріччю "жовті" обіграли в гостях 1:0 Хапоель Кфар-Саба в чемпіонаті країни.

Шахтар перебуває на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, у клуба 30 очок і 3 бали відставання від київського Динамо. Нинішня форма Шахтаря далека від ідеалу, але все одно вражає, команда продовжує набирати очки. Шахтар забив 33 м'ячі і пропустив всього 11.

Шахтар виявився на цій стадії турніру після вильоту з Ліги чемпіонів. В одному квартеті з Реалом, Інтером і Боруссією М "гірники" посіли третє місце, набравши вісім очок. Донецький колектив двічі обіграв іспанців (2:0 і 3:2), два рази зіграв нічию з італійцями (по 0:0), але значно поступився в обох матчах німецькій команді – 0:6 і 0:4.

"Гірники" є досвідченим єврокубковим бійцем, і в поєдинку з Маккабі це може зіграти вирішальну роль.

Шахтар не програє п'ять матчів поспіль.

Маккабі виграв всі п'ять останніх матчів.

В останніх п'яти матчах Маккабі забив дев'ять м'ячів.

Маккабі раніше чотири рази грав проти української команди (у всіх випадках це було Динамо) і жодного разу не вигравав (2 поразки і 2 нічиї).

Букмекери вважають Шахтар очевидним фаворитом протистояння. На вихід Шахтаря в 1/8 фіналу у компанії Favbet пропонують коефіцієнт 1,16. Якщо ж Маккабі виб'є Шахтар це стане справжньою сенсацією. Наразі шанси ізраїльського клубу подолати 1/16 фіналу оцінюють коефіцієнтом 5,8.

Також Шахтар є фаворитом виїзного матчу з Маккабі. Перемогу українського клуба, який у 2020 році двічі завдав поразки Реалу, оцінюють коефіцієнтом 1,82. Водночас на домашню звитягу Маккабі букмекери пропонують коефіцієнт 4,75. Нічия у матчі оцінена коефіцієнтом 3,65.