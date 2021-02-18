В четверг, 18 февраля, Шахтер сыграет первый матч 1/16 Лиги Европы сезона 2020/21 против Маккаби из Тель-Авива. О самом главном перед поединком – читайте на сайте Спорт24.

Маккаби – Шахтер: главное

Что: матч 1/16 финала Лиги Европы

Где: "Блумфилд Стэдиум", Тель-Авив, Израиль

Когда: четверг, 18 февраля, 22: 00

Трансляция: канал "Футбол 2", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24

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Что известно о Маккаби

Маккаби свой еврокубковый путь начал в Лиге чемпионов, однако покинул этот турнир еще на стадии квалификации, проиграв РБ Зальцбург (1:2 и 1:3) перед самым групповым этапом.

Перебравшись в Лигу Европы израильский коллектив смог занять второе место в компании с Вильярреалом, Сивасспором и Карабахом, набрав 11 очков в шести встречах.

Клуб из Тель-Авива дважды одолел турецкую команду (2:1 и 1:0), заработал четыре очка в играх с азербайджанцами (1:0 и 1:1) и один пункт добыл в поединках с испанским коллективом (1:1 и 0:4).

Сейчас у Маккаби 14-матчевая беспроигрышная серия и 6-матчевая победная на внутренней арене, где он идет вторым с отставания в два очка от лидера. Перед этой встречей "желтые" обыграли в гостях 1:0 Хапоэль Кфар-Саба в чемпионате страны.

В какой форме Шахтер

Шахтер находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ, у клуба 30 очков и 3 балла отставания от киевского Динамо. Нынешняя форма Шахтера далека от идеала, но все равно впечатляет, команда продолжает набирать очки. Шахтер забил 33 мяча и пропустил всего 11.

Шахтер оказался на этой стадии турнира после вылета из Лиги чемпионов. В одном квартете с Реалом, Интером и Боруссией М "горняки" заняли третье место, набрав восемь очков. Донецкий коллектив дважды обыграл испанцев (2:0 и 3:2), два раза сыграл вничью с итальянцами (по 0:0), но значительно уступил в обоих матчах немецкой команде – 0:6 и 0:4.

"Горняки" являются опытным еврокубковым бойцом, и в поединке с Маккаби это может сыграть решающую роль.

Интересная статистика

Шахтер не проигрывает пять матчей подряд.

Маккаби выиграл все пять последних матчей.

В последних пяти матчах Маккаби забил девять мячей.

Маккаби ранее четыре раза играл против украинской команды (во всех случаях это было Динамо) и ни разу не выигрывал (2 поражения и 2 ничьи).

Что прогнозируют букмекеры на матч Маккаби – Шахтер

Букмекеры считают Шахтер очевидным фаворитом противостояния. На выход Шахтера в 1/8 финала у компании Favbetпредлагают коэффициент 1,16. Если же Маккаби выбьет Шахтер это станет настоящей сенсацией. Сейчас шансы израильского клуба преодолеть 1/16 финала оценивают коэффициентом 5,8.

Также Шахтер является фаворитом выездного матча с Маккаби. Победу украинского клуба, который в 2020 году дважды нанес поражение Реалу, оценивают коэффициентом 1,82. В то же время на домашнюю победу Маккаби букмекеры предлагают коэффициент 4,75. Ничья в матче оценена коэффициентом 3,65.