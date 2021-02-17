Маккабі – Шахтар: де дивитися онлайн матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Донецький Шахтар у четвер, 18 лютого, розпочне свій шлях у Лізі Європи. Донецький клуб у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з Маккабі Тель-Авів.

У сезоні-2020/2021 права на показ матчів Ліги Європи в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo.

До теми Які шанси в Шахтаря перемогти Маккабі Тель-Авів в 1/16 фіналу Ліги Європи – прогноз

По телебаченню матч Маккабі Тель-Авів – Шахтар покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Маккабі Тель-Авів – Шахтар можна на платформі Oll.tv. Це буде та ж трансляція з тим же коментатором, що і на каналі "Футбол 2".

Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний. Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць.

Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.

Також матч Ліги Європи Маккабі Тель-Авів – Шахтар показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць.

Для Маккабі та Шахтаря це перша зустріч в історії.