Градус напруги перед боєм зростає: МакГрегор вдарив Пор'є на дуелі поглядів – відео

Конор МакГрегор та Дастін Пор'є зійдуться в октагоні 11 липня. На пресконференції бійці ледь не побили один одного, а провокатором виступив ірландець.

Конор ледь не спровокував сутичку

У Лас-Вегасі відбулась традиційна пресконференція та дуель поглядів між бійцями напередодні бою на UFC 264. Епатажний Конор МакГрегор ледь не спровокував сутичку.

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Ірландець у брутальному стилі вийшов на дуель поглядів та відразу став у стійку перед Дастіном Пор'є. Конор закидував американця образами, але вони не викликали жодної реакції у Пор'є. Тоді МакГрегор вдався до фізичних дій – вдарив суперника ногою. Удар не був сильним та майже не влучив у Дастіна.

Після цього охорона, яка супроводжувала бійців, прибрала їх далі один від одного. МакГрегор підійняв руки вгору та покинув дуель поглядів. Ніхто не сумнівався, що саме так себе поведе спортсмен із Ірландії. Конор вже пообіцяв нокаутувати суперника.

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