Градус напруги перед боєм зростає: МакГрегор вдарив Пор'є на дуелі поглядів – відео
Джерело:твітер UFC
Конор МакГрегор та Дастін Пор'є зійдуться в октагоні 11 липня. На пресконференції бійці ледь не побили один одного, а провокатором виступив ірландець.
Конор ледь не спровокував сутичку
У Лас-Вегасі відбулась традиційна пресконференція та дуель поглядів між бійцями напередодні бою на UFC 264. Епатажний Конор МакГрегор ледь не спровокував сутичку.
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Ірландець у брутальному стилі вийшов на дуель поглядів та відразу став у стійку перед Дастіном Пор'є. Конор закидував американця образами, але вони не викликали жодної реакції у Пор'є. Тоді МакГрегор вдався до фізичних дій – вдарив суперника ногою. Удар не був сильним та майже не влучив у Дастіна.
Після цього охорона, яка супроводжувала бійців, прибрала їх далі один від одного. МакГрегор підійняв руки вгору та покинув дуель поглядів. Ніхто не сумнівався, що саме так себе поведе спортсмен із Ірландії. Конор вже пообіцяв нокаутувати суперника.
МакГрегор – Пор'є: головне про бій
- Бійці можуть втретє вийти в октагон один проти одного. В активі обох по одній перемозі. Вперше МакГрегор та Пор'є зустрілись між собою восени 2014 року на UFC 178. Тоді ірландець у першому раунді завершив сутичку на свою користь.
- Реванш для Дастіна відбувся у січні 2021 року. Цього разу Пор'є переміг епатажного суперника. У другому раунді Дастін відправив закривавленого МакГрегора в нокаут.
- Боєць з Ірландії покидав арену лише за допомогою милиць. Медики заборонили Конору протягом 180 днів проводити поєдинки.
- Третій бій між бійцями відбудеться за заповнених трибун.