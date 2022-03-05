Раніше російський бізнесмен Роман Абрамович оголосив, що продає актив, який володіє з 2003 року. Відповідна інформація з'явилася на веб-сайті лондонського клубу.

До слова Причетний до війни: Абрамович володів акціями заводу, який виробляє деталі для російських танків

МакГрегор прикріпив до свого повідомлення в твітері посилання, в якому йдеться про готовність Абрамовича до продажу Челсі за 3 мільярди фунтів стерлінгів.

"Я висуваю свою пропозицію у розмірі 1,5 млрд фунтів стерлінгів", – написав МакГрегор.

Що відомо про Абрамовича та Челсі