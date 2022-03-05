Раніше російський бізнесмен Роман Абрамович оголосив, що продає актив, який володіє з 2003 року. Відповідна інформація з'явилася на веб-сайті лондонського клубу.
До слова Причетний до війни: Абрамович володів акціями заводу, який виробляє деталі для російських танків
МакГрегор прикріпив до свого повідомлення в твітері посилання, в якому йдеться про готовність Абрамовича до продажу Челсі за 3 мільярди фунтів стерлінгів.
"Я висуваю свою пропозицію у розмірі 1,5 млрд фунтів стерлінгів", – написав МакГрегор.
Що відомо про Абрамовича та Челсі
- Абрамович придбав Челсі у 2003 році за 140 мільйонів фунтів. За нього клуб виграв 21 трофей.
- Нещодавно депутат від лейбористської партії Кріс Браян висунув олігарху звинувачення у корупції та допомозі режиму Путіна.
- Раніше повідомлялося, що придбати лондонський клуб хочуть різноманітні іноземні інвестори. Челсі оцінюється в 1,9 млрд євро.