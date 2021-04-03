МакГрегор підтвердив бій проти Пор'є та назвав дату

Джерело:твіттер МакГрегора
Конор МакГрегор та Дастін Пор'є проведуть третій бій. Їх поєдинок стане головним на вечорі боїв UFC 264 10 липня.
Дату бою підтвердив і сам МакГрегор, опублікувавши відповідне повідомлення у твіттері.
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"Бій заброньовано. 10 липня ви побачите хто такий МакГрегор. Налаштувався і цілковито знищу", – написав МакГрегор.
Варто додати, що перед тим цю ж дату підтвердив і Пор'є. А в UFC погодили проведення третього бою між бійцями.