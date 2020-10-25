Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор МакГрегор прокоментував останній виступ Хабіба Нурмагомедова. Росіянин після перемоги над Джастіном Гейджі оголосив, що завершує кар'єру.

Хабіб попрощався з октагоном 24-го жовтня після дострокової перемоги над Джастіном Гейджі в головній події минулого турніру UFC 254. Про це повідомляє 24 канал.

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Ірландець МакГрегор, який мав декілька конфліктів з Нурмагомедовим, привітав росіянина з перемогою. Також Конор висловив співчуття щодо смерті батька Хабіба – Абдулманапа Нурмагомедова.

Гарний виступ, Хабіб. Я буду продовжувати. Повага і також ще раз співчуття по твоєму батьку. Тобі і твоїй родині. Щиро твої, МакГрегори,

– написав Конор.

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020

Що відомо про протистояння Конора і Хабіба

Ірландець провів бій з Хабібом у листопаді 2018 року й зазнав поразки в четвертому раунді.

До поєдинку Конор ображав Хабіба та його близьких. Відтак, Нурмагомедов обіцяв помститися в октагоні. Після бою між бійцями та в залі виникла масова бійка.

У підсумку Конор та Хабіб були дискваліфіковані на тривалий термін. МакГрегор без успіху добивається реваншу.