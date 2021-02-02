Магучіх зі світовим рекордом тріумфально перемогла на турнірі в Словенії: відео

Ярослава Магучіх вкотре довела, що є однією з найкращих легкоатлеток світу у стрибках у висоту. Українка боролась за "золото" зі землячкою Юлією Левченко.
Джерело: 24 канал
Спекотна боротьба між українками Ярославою Магучіх та Юлією Левченко продовжилась і в 2021 році. Цього разу сильнішою виявилась Ярослава. Обидві спортсменки взяли участь на турнірі UdinJump у словенській Банській-Бистриці.
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Легкоатлетки з України легко брали висоту, лише одного разу на 1.85 оступилась Юлія, взявши її з другої спроби. А от висота 1.93 метри стала справжньою проблемою для українських дівчат. Обидві лише після другої спроби змогли підкорити планку.
На цій висоті у боротьбу за нагороди втрутилась білоруська представниця Карина Демидик, яка на відміну від українок взяла цю планку з першого разу. Ключовою стала висота 1.96 метри. Після якої між Левченко та Магучіх розгорілась боротьба за перемогу.
Магучіх з першої спроби взяла як 1.99 метри, так і 2.01 метри. Левченко після невдалої спроби на 1.99 метри перенесла висоту на 2.01 метри, але її не взяла. на цьому Ярославу було вже не зупинити. Дівчина взяла не лише висоту 2.03, а згодом – і 2.06 метри. Такий результат дозволив легкоатлетці встановити новий світовий рекорд серед юніорок у приміщенні. Також результат Магучіх став рекордом і для України.
Українка могла й взагалі спробувати свої сили на висоті 2.09, яка дозволила б Ярославі побити світовий рекорд, який складає 2.08. Але дівчина вирішила вже цього не робити.
Відео стрибка Ярослави Магучіх
Досягнення Ярослави Магучіх / Інфографіка Спорт 24