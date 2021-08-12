У цьому не було ніякої політичної позиції, – Магучіх відповіла на хейт за фото з росіянкою
Джерело:24 канал
Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх повернулася в Україну. Стрибунка у висоту відповіла на хейт за фото з росіянкою Марією Ласіцкене.
Магучіх: Я дуже пишаюся, що підіймаю український прапор
19-річна Магучіх запевнила, що пишається тим, що представляє Україну на міжнародному рівні з 2017 року.
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"Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Я дуже пишаюся, що підіймаю український прапор та лунає наш гімн. Ми готувалися до Олімпіади й ця медаль для мене дуже важлива. Змагання були трішки складніше емоційно та фізично. На те були свої причини. Для мене ця медаль як "золота", – сказала українка.
Вона зазначила, що фото з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіді у Токіо не є її політичною позицією.
Після змагань ми всі традиційно привітали одна одну. І в цьому не було моєї ніякої політичної позиції,
– сказала Ярослава.
Українська стрибунка у висоту подякувала усім, хто підтримував та критикував її.
"У нас свобода думки. Я дякую всім людям, які мене підтримували та розуміють мене. Хочу подякувати людям, які мене критикують. Це досвід, який зробить мене сильнішою", – зазначила Ярослава.
Ярослава: Я дуже поважаю воїнів
Магучіх також додала, що поважає воїнів, які відстоюють територіальну цілісність України.
"Ми просто привітали один одного за олімпійськими традиціями. Я дуже поважаю воїнів, які борються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені. Моя робота показує хороші результати на доріжці, щоб наш прапор підіймався і Україну впізнавали на інших аренах", – резюмував спортсменка.
Що відомо про цькування Магучіх
- Ярослава принесла Україні бронзову нагороду на Олімпіаді в Токіо. Магучіх поступилася представниці Олімпійського комітету Росії Марії Ласіцкене.
- Після змагань дівчата обійняли одна одну, що потрапило на фото. Ярослава закутала суперницю українським прапором, а та українку – прапором олімпійського комітету Росії.
- Після цього Магучіх почали цькувати в українських соцмережах. На захист спортсменки стали каратист Станіслав Горуна, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, легкоатлетка Ольга Саладуха та мер Дніпра Борис Філатов.
- У Міноборони закликали припинити цькувати Ярославу. Разом з тим, у міністерстві заявили, що хочуть провести з Магучіх "роз'яснювальну розмову".