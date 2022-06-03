Магучіх веде боротьбу за звання найкращої легкоатлетки Європи

Ярослава Магучіх вдруге за три місяці може стати найкращою легкоатлеткою Європи. Українська стрибунка у висоту увійшла у список претенденток на це почесне звання.

Знову серед найкращих

20-річна українка продовжує підкорювати легкоатлетичні вершини. Лише у березні Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи, як знову претендує на це звання.

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Уродженка Дніпра стала переможницею етапу Діамантової ліги в американському Юджині. Магучіх із найкращим результатом сезону у світі закінчила змагання зі стрибків у висоту. Ярослава підкорила планку на висоті 2 метри, яку взяла з другої спроби.

Ярослава стала першою серед стрибунок у висоту, яка взяла планку на висоті два метри та вище.

На цьому етапі в Юджині участь у змаганнях брали ще дві українки – Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Остання першою закінчила боротьбу за медалі – сьоме місце. Геращенко з результатом 1.90 зупинилась за крок від п'єдесталу – четверта позиція.

Суперниці в українки дуже серйозні. Перша з них, це нестримна нідерландка Фемке Бол, яка не дає шансів опоненткам у бігу з бар'єрами. Саме вона нещодавно на турнірі в Італії стала переможницею забігу на 300 метрів із бар'єрами. Вона була швидшою за одразу двох українок – Вікторію Ткачук та Анну Рижикову, які посіли другу та третю позиції.

Також за звання найкращою легкоатлетки травня ведуть боротьбу Ейліш Макколган із Великої Британії та олімпійська чемпіонка зі стрибків у довжину Малайка Міхамбо.

Претендентки на звання найкращої легкоатлетки

Ярослава Магучіх

Фемке Бол

Малайка Міхамбо

Ейліш Макколган

Як можна віддати голос за Магучіх