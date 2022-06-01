Українки встановили особисті рекорди
Українки спробували свої сили у незвичній дистанції на 300 метрів з бар'єрами. Ткачук стала другою, подолавши дистанцію за 38,24 секунди, а Рижикова фінішувала третьою з результатом 38,36 секунди, пише 24 канал.
До речі Синьо-жовтий п'єдестал: бігунки Ткачук та Рижикова вибороли медалі на етапі Діамантової ліги
Переможницею забігу стала нідерландка Фемке Бол. Під час свого виступу їй вдалося встановити світовий рекорд. Попереднє досягнення, встановлене у 2013 році чеською спортсменкою Зузаною Гейновою – 38.16 секунд.
Обидві українки встановили особисті рекорди, оскільки вперше пробігли цю дистанцію. А результат Ткачук став новим рекордом України на дистанції 300 метрів з бар'єрами.
Відео виступу українок
Біг з бар'єрами на 300 метрів: результати
1. Фемке Бол (Нідерланди) – 36.86 сек (світовий рекорд)
2. Вікторія Ткачук (Україна) – 38.24 сек (рекорд України)
3. Анна Рижикова (Україна) – 38.36 сек (особистий рекорд)
Переможний український дует
Українські бігунки вже не перше розділяють один п'єдестал. Під час другого етапу Діамантової ліги у Бірмінгемі Ткачук та Рижикова вибороли "срібло" та "бронзу" на дистанції 400 метрів.
Вікторія випередила Анну й інших конкуренток у боротьбі за "срібло" на останніх 50 метрах дистанції та фінішувала другою.
Що відомо про легкоатлеток
- Анна Рижикова – бронзова призерка Лондону-2012 в естафеті 4х400 метрів. Легкоатлетка є 3-разовою призеркою чемпіонатів Європи. У 2012-му та 2018-му вона здобула срібну нагороду у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Також у 2014 році Анна посіла другу сходинку в естафеті 4х400 метрів.
- Вікторія Ткачук у 2021 році дебютувала на Діамантовій лізі. Найкращий її рахунку дві бронзові медалі.