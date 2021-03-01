Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи в лютому

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх потрапила в список претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи в лютому.

Разом з Магучіх на нагороду претендують нідерландки Фемке Бол і Надін Віссер, а також Ларіса Япікіно з Італії.

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Магучіх в лютому встановила національний рекорд України, стрибнувши 206 см на турнірі в Словаччині. А також перемогла на чемпіонаті України.

Українська стрибунка може отримати звання найкращої легкоатлетки Європи вдруге поспіль. Магучіх була визнана найкращою в січні.

Досягнення Магучіх у січні

У 2021 році Ярослава Магучіх змагалася на трьох турнірах і тричі була найкращою.

Спершу Ярослава перемогла

на змаганнях у Києві з результатом 2.02 м. Згодом українка відкрила міжнародний сезон перемогою в Італії.

На турнірі у Словаччині Магучіх здобула перемогу

з рекордним стрибком 2.06. Ярослава встановила світовий рекорд у приміщенні серед юніорів.



Досягнення Ярослави Магучіх у 2019-2020 роках / Інфографіка 24 каналу