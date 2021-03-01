Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи в лютому

Джерело:24 канал
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх потрапила в список претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи в лютому.
Разом з Магучіх на нагороду претендують нідерландки Фемке Бол і Надін Віссер, а також Ларіса Япікіно з Італії.
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Магучіх в лютому встановила національний рекорд України, стрибнувши 206 см на турнірі в Словаччині. А також перемогла на чемпіонаті України.
Українська стрибунка може отримати звання найкращої легкоатлетки Європи вдруге поспіль. Магучіх була визнана найкращою в січні.
У 2021 році Ярослава Магучіх змагалася на трьох турнірах і тричі була найкращою.
Спершу Ярослава перемоглавідкрила міжнародний сезон
На турнірі у Словаччині Магучіх здобула перемогу
Досягнення Ярослави Магучіх у 2019-2020 роках / Інфографіка 24 каналу