Магучіх – найбільший талант стрибків у висоту за всю історію, – рекордсменка Бергквіст

Шведська легкоатлетка Кайса Бергквіст відверто зізналась, що вважає Ярославу Магучіх найбільш талановитою спортсменкою у стрибках у висоту. Вона впевнена, що її рекорд легко поб'є 19-річна українка.

Колишня легкоатлетка Кайса Бергквіст приємно вражена результатами молодої Ярослави Магучіх. Вона відреагувала на перемогу українки на турнірі UdinJump у словацькій Банській-Бистриці.

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"Український діамант"

Шведка назвала українську легкоатлетку однією з найбільш талановитих спортсменок сучасності, які до снаги підкорювати планку на висоті навіть вище 2.10 метри.

Думаю, мені недовго залишилося ходити в рекордсменках світу. Ярослава постійно підіймає планку власних досягнень і, як на мене, є найбільшим талантом стрибків у висоту за всю історію. Якщо хтось і зможе перевершити моє досягнення просто зараз, то це саме вона,

– заявила Кайса.

Кайса Бергквіст – чинна володарка світового рекорду зі стрибків у висоту в приміщенні. Її результат 2.08 метри, який вона встановила у 2006 році в Арнштадті, входить у топ-4 найкращих в історії змагань.

Цікаво, що окрім представниці Швеції плану на висоті 2.08 взяла дворазова призерка Олімпіади з Хорватії Бланка Влашич. А на один сантиметр вище стрибнула болгарка Стефка Костадінова, але показала такий результат на відкритому повітрі ще у далекому 1987 році.

Рекордний виступ Магучіх: головне

Ярославі вдалось перемогти на третіх своїх змаганнях поспіль. До звитяг у Києві та італійському Удіне вона додала й успіх у словацькій Банській-Бистриці.

Магучіх боролась за "золото" з іншою українкою Юлією Левченко. Але остання зупинилась на висоті 1.96 метри, тому здобула срібну нагороду.

Ярославу було ж не зупинити. Дівчина з першої спроби взяла як 1.99 метри, так і 2.01 метри. Легкоатлетка підійняла планку на висоту 2.03, а згодом – і 2.06 метри. Такі висоти не створили проблем 19-річній українці. Такий результат дозволив Магучіх встановити новий світовий рекорд серед юніорок у приміщенні. Також її результат став рекордом і для України.

Представниця України вже перемогла своїх суперниць у боротьбі за звання найкращої легкоатлетки Європи у січні 2021 року. Це для Ярослави перша така нагорода.