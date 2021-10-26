Магучіх хоче побити світовий рекорд після здобутої "бронзи" на Олімпіаді у Токіо

Ярослава Магучіх провела яскравий легкоатлетичний сезон. Українка стала бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо зі стрибків у висоту.

"Хочу найближчим часом побити рекорд"

Талановита українська легкоатлетка розповіла про цілі на новий сезон та кар'єру. Ярослава Магучіх найближчим часом хоче побити рекорд. Але не заглядає у майбутнє.

Варте уваги Німеччина, Кіпр, але у неї українське серце: Магучіх відмовилась змінювати громадянство

Плани українки на 2022 рік? Це два чемпіонати світу – у приміщенні та на вулиці. Що ж стосується цілей у кар'єрі, то дві з трьох Ярослава вже втілила у реальність – це участь у Олімпіаді та місце на п'єдесталі.

Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо зі стрибків у висоту.

Що стосується цілей загалом, то у спортсменів три цілі у спорті зазвичай. Це потрапити на Олімпіаду, потім бути на п'єдесталі Олімпіади, а також побити світовий рекорд. Звичайно, хочу найближчим часом побити рекорд. Але загадувати не можна. Зіткнулася з ситуацією, коли перед Олімпіадою була ідеальна форма, але потім трапився момент один, і я пропустила перед Іграми низку тренувань, майже не стрибала. Тож ніколи не знаєш,

– зазначила легкоатлетка.

Магучіх в ексклюзивно інтерв'ю Спорт 24 розповідала після Олімпіади, що за 10 днів до поїздки у Токіо підвернула стопу. Через пошкодження не могла тренуватись протягом декількох днів. Тому наступні свої стрибки Ярослава виконувала вже на японській землі за декілька днів до кваліфікації Олімпійських ігор.

Магучіх здобула не лише медаль