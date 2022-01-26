Льюїс порекомендував Джошуа не брати відступні, а взяти реванш в Усика
Джерело:твітер Леннокса Льюїса
Леннокс Льюїс не обійшов стороною можливий другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Американець не брав би відступні, якби був на місці Ентоні.
Льюїс: Я б не взяв ці гроші
56-річний легендарний боксер відповів на запитання на своїй сторінці у твітері. Льюїса запитали, чи брав би він відступні, щоб відтермінувати бій з суперником.
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Леннокс дав відповідь, навівши приклад Ентоні Джошуа, якому пропонують гроші, щоб відступити від реваншу проти Олександра Усика.
Я б не взяв ці гроші. І перш ніж ви заговорите про відступні Тайсона, просто пам'ятайте, що я не повертався після поразки. Я б спочатку повернув свої пояси. Це не порада та не критика Джошуа. Це просто те, що зробив би я,
– написав Льюїс.
Джошуа та Усик ще далекі до реваншу
- Усик завдав Джошуа поразки у 2021-му році. Ентоні не став миритись із результатом і майже одразу активував опцію реваншу, яка була прописана у контракті.
- Другий поєдинок між боксерами може відбутись весною 2022-го. Сторони начебто ведуть перемовини.
- Українець заявляв, що наразі вони ще далекі до реваншу, який вдруге може відбутись у Великій Британії.
- Саме двобій з Ентоні є першим пріоритетом у планах Усика.
- Джошуа ж впевнений, що йому вдасться взяти реванш в українського боксера.
- Британець знайшов причину у тренері, але на думку багатьох проблеми ховаються у самому Ентоні.