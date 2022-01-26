Льюїс порекомендував Джошуа не брати відступні, а взяти реванш в Усика

Леннокс Льюїс не обійшов стороною можливий другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Американець не брав би відступні, якби був на місці Ентоні.

Льюїс: Я б не взяв ці гроші

56-річний легендарний боксер відповів на запитання на своїй сторінці у твітері. Льюїса запитали, чи брав би він відступні, щоб відтермінувати бій з суперником.

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Леннокс дав відповідь, навівши приклад Ентоні Джошуа, якому пропонують гроші, щоб відступити від реваншу проти Олександра Усика.

Я б не взяв ці гроші. І перш ніж ви заговорите про відступні Тайсона, просто пам'ятайте, що я не повертався після поразки. Я б спочатку повернув свої пояси. Це не порада та не критика Джошуа. Це просто те, що зробив би я,

– написав Льюїс.

Джошуа та Усик ще далекі до реваншу