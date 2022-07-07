Підготовка до Ліги чемпіонів триває повних ходом

Трансляції поєдинку не було, адже команди провели тренувальний спаринг за зачиненими для об'єктивів дверима. Однак Динамо повністю контролювало хід матчу. Про що свідчить підсумковий рахунок зустрічі – 6:1, перемога киян.

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2 липня "біло-сині" вже грали з Сьйоном. Тоді та гра закінчилась мінімальною звитягою динамівців 0:1. Єдиний гол у матчі забив Владислав Ванат. Однак у тому поєдинку підопічним Мірчі Луческу протистояла основа Сьйона.

Цього разу динамівці зіграли з резервістами швейцарського клубу. Кияни теж не грали "основою".

Вже на першій хвилині рахунок у матчі відкрив Гармаш, який оформив дубль у поєдинку. У біло-синій футболці також забивали Дубінчак, Ванат (з пенальті) та дубль в активі Антюха. За суперника гол престижу забив Аймон.