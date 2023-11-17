Скандальний гравець Динамо оформив дубль у відборі на Євро-2024: відеоогляд

У четвер, 16 листопада, Люксембург приймав Боснію і Герцеговину у відборі на Євро-2024. Господарі несподівано легко обіграли суперника, а Жерсон Родрігес відзначився дублем.

Вже за перші 45 хвилин господарі поля створили собі комфортну перевагу у рахунку 2:0. Спершу Матіас Олесен відкрив рахунок у матчі, а вже на 30-й хвилині Жерсон Родрігес подвоїв перевагу Люксембургу, пише 24 Канал.

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Родрігес із другої спроби реалізував пенальті. Адже під час першої це його зробити завадили уболівальники суперника, яким не сподобалось рішення суддів призначити 11-метровий. Розлючені фанати закидали штрафний майданчик Боснії і Герцеговини запаленими фаєрами.

Тому головний арбітр призупинив зустріч та на деякий час відклав пробивання пенальті, поки фани гостей не припинили свої витівки.

На старті другого тайму гості допомогли супернику збільшити рахунок у матчі до 3:0. Ніхад Муякич відзначився автоголом.

Вже у компенсований до матчу час команди обмінялись результативними ударами. І знову Жерсон був у центі уваги. Родрігес взяв м'яч під праву та більярдним ударом вразив володіння боснійців з-за меж штрафного майданчика.

Скандальний футболіст, який досі має чинний контракт із Динамо Київ до 30 червня 2024 року, оформив дубль та встановив остаточний рахунок зустрічі – 4:1, розгромна перемога Люксембургу. Відзначимо, що Жерсон виступає в оренді у турецькому Сіваспорі. У поточному сезоні-2023/2024 за який провів 8 матчів та забив 2 голи.

У доробку Жерсона Родрігеса вже 17 голів у 56-ти поєдинках за збірну.

Завдяки цій перемозі Люксембург набрав вже 14 балів та йде на 3-му місці у групі "J". Боснія і Герцеговина, яка вийшла на цю гру неосновним складом, зберігає у своєму активі 9 очок та 5-ту сходинку.

Відеоогляд матчу Люксембург – Боснія і Герцеговина