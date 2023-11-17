У кожному з таймів м'яч двічі влітав у володіння господарів поля. І обидва рази це було під завісу таймі. Спершу Рональд Араухо із Барселони відкрив рахунок у зустрічі, а вже на 87-й хвилині ліверпулець Дарвін Нуньєс подвоїв перевагу уругвайців.

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Неспортивна поведінка

Гості завдали Аргентині першої поразки у цьому кваліфікаційному раунді до ЧС-2026. До цього збірна Ліонеля Мессі здобула 4 перемоги. Однак поразка від Уругваю не опустила аргентинців із першого місця – 12 балів.

На два очки аргентинська збірна якраз випереджає своїх кривдників, у яких в активі 10 пунктів.

Під час лобової зустрічі двох лідерів було дуже гаряче. На футбольному полі були не лише голи, а й багато емоцій. Не обійшлось без сутичок між футболістами, у якій Мессі не стримав своїх емоцій.

Лео вдарив ліктем захисника гостей Матіаса Оліверу, а вже через декілька секунд ще й схопив його за горло. Після чого відійшов у сторону.

Футболісти обох збірних трохи поштовхались. І на цьому бурхливі емоції вщухли.

На обох у цьому поєдинку команди отримав 7 жовтих карток, а Олівера, який був в епіцентрі сутички, отримав свій гірчичник.

Однак свого попередження за надмірні емоції та неспортивну поведінку не отримав сам володар "Золотого м'яча". Головний арбітр зустрічі вирішив, що Лео не зробив нічого дивного, тому не "посадив" Мессі на картку. Дуже дивне рішення суддів.

Схоже, що авторитет Ліонеля зіграв йому на руку.

Мессі не стримав емоцій під час матчу Аргентини: дивіться відео

Мессі у тому поєдинку мовчав, хоча відіграв повний матч. Ліонель провів свій 178-й за національну команду (106 голів).

Цікаво! Статистичний портал SofaScore визнав Мессі найкращим футболістом зустрічі у складах обох колективів. Але тільки не зрозуміло, за які такі заслуги.

Попереду на уболівальників футболу чекатиме справді феєричний матч, у якому Бразилія прийме Аргентини. Цей мегапоєдинок кваліфікації на ЧС відбудеться 22 листопада (02:30 за київським часом).