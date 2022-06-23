Люди з передової купили сонячні батареї, щоб вболівати за нас, – Фєдіна вражена українцями
Авторка трьох нагород чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту Марта Фєдіна присвятила свої результати Україні. Синхроністка розповіла, як на передовій стежили за її виступами.
Фєдіна: Ми тут завдяки нашим хоробрим воїнам
Дворазова бронзова призерка Олімпіади-2020 відзначила мужність наших воїнів. Завдяки їм українські атлети можуть приносити країні перемоги на спортивному фронті.
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Синхроністка Марта Фєдіна розповіла, як нещодавно отримала світлини, на якій написано, що люди спеціально встановили сонячні батареї, щоб спостерігати за чемпіонатом світу-2022. Такі світлини викликали сльози у спортсменки.
Люба Україно, ми хочемо, щоб ти знала: усе, що ми робимо на чемпіонаті світу – це все для тебе, для нашої рідної землі. Ми тут завдяки нашим хоробрим воїнам, завдяки нашому мужньому народу. Нещодавно нам надіслали скрін фотографії, на якій написано, що люди з передової купили сонячні батареї та спостерігали за нами і вболівали за нас. Сказати, що після цього у нас перехопило подих і нахлинули сльози – це не сказати нічого,
– розповіла синхроністка.
Фєдіна додала, що лише наш український народ може боронити країну від російського ворога та водночас знаходити час, щоб онлайн повболівати за спортсменів на змаганнях.
Марта зазначила, що у такий час кожна медаль, кожна перемога, кожен виступ є дуже важливим для України.
"Кожна медаль для нашої країни є дуже важливою. Ми робимо все, щоб захищати наш спортивний фронт. Дякуємо вам, слава Україні, все буде Україна", – підсумувала синхроністка.
Фєдіна розриває чемпіонат світу у Будапешті
- Марті просто немає рівних в угорському басейні. Синхроністка завоювала три із п'яти медалей України на чемпіонаті світу-2022.
- 20-річна спортсменка стала авторкою першої нагороди країни на цих змаганнях. Синхроністка здобула "срібло" у технічному соло.
- Також Марта у складі десяти українських синхроністок завоювала "золото" у командній дисципліні у довільній комбінації.
- 22 червня Фєдіна принесла країні ще одну срібну нагороду. Цього разу дівчина підійнялась на другу сходинку п'єдесталу у довільній індивідуальній програмі.