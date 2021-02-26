Фонсека – мій друг: Каштру прокоментував жеребкування Шахтаря у Лізі Європи

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого "гірники" зіграють з Ромою.

Португалець високо оцінив талант наставника італійського клубу – свого земляка Паулу Фонсеки.

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Наша мета – пройти далі. Ми вже грали проти дуже складних суперників, іноді успішно, іноді – ні. Сподіваємося, що цього разу все пройде добре. У 20-ти єврокубкових матчах "Шахтар" має 9 перемог, 6 нічиїх і 5 поразок. Паулу Фонсека – це мій друг. Ми разом працювали в Порту. Коли він пішов з Шахтар", я прийшов на заміну. В​ін великий тренер з великими знаннями. Але гра буде не проти Паулу Фонсеки, а проти Роми,

– заявив головний тренер Шахтаря.

Що відомо про протистояння Шахтар – Рома