Луніна покарали копняками на тренуванні збірної України: відео епізоду

Гравці збірної України мотивують одне одного на тренуваннях – голкіперу Андрію Луніну дісталось від партнерів після провалу в одному із занять.

Тренування підопічних Шевченка завершилось вправою на втримання м'яча у повітрі – гравці мали лише два дотики. У колі зібрались Зінченко, Лунін, Коноплянка, Макаренко та Соболь.

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Техніка підвела Луніна аж двічі, але втратив він м'яч лише другого разу. Покарання було неминучим: усі інші учасники дали легеньких копняків голкіперу. Як повідомляє автор відео, вправу разом із покаранням ввів новий капітан команди Олександр Зінченко.

Відео епізоду

Франція – Україна: після матчу

Збірна України 24 березня сенсаційно зіграла внічию проти Франції у першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022.

На підопічних Андрія Шевченка у березні чекають ще дві гри у відборі на чемпіонат світу-2022. Вже 28 березня українська збірна зіграє у Києві проти Фінляндії, а вже через три дні (31 березня) поміряються силами з Казахстаном.

Це лише друга перемога українців у протистояннях проти французької збірної. Єдину звитягу до цього матчу Україну здобула ще у листопаді 2013 року (2:0). Сталось це у відборі на чемпіонат світу.