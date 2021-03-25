Луніна покарали копняками на тренуванні збірної України: відео епізоду

Джерело:ютуб-канал Do Best!
Гравці збірної України мотивують одне одного на тренуваннях – голкіперу Андрію Луніну дісталось від партнерів після провалу в одному із занять.
Тренування підопічних Шевченка завершилось вправою на втримання м'яча у повітрі – гравці мали лише два дотики. У колі зібрались Зінченко, Лунін, Коноплянка, Макаренко та Соболь.
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Техніка підвела Луніна аж двічі, але втратив він м'яч лише другого разу. Покарання було неминучим: усі інші учасники дали легеньких копняків голкіперу. Як повідомляє автор відео, вправу разом із покаранням ввів новий капітан команди Олександр Зінченко.
Відео епізоду
Збірна України 24 березня сенсаційно зіграла внічию проти Франції у першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022.
На підопічних Андрія Шевченка у березні чекають ще дві гри у відборі на чемпіонат світу-2022. Вже 28 березня українська збірна зіграє у Києві проти Фінляндії, а вже через три дні (31 березня) поміряються силами з Казахстаном.
Це лише друга перемога українців у протистояннях проти французької збірної. Єдину звитягу до цього матчу Україну здобула ще у листопаді 2013 року (2:0). Сталось це у відборі на чемпіонат світу.