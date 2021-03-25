Игроки сборной Украины мотивируют друг друга на тренировках – голкиперу Андрею Лунину досталось от партнеров после провала в одном из занятий.

Тренировка подопечных Шевченко завершилась упражнением на удержание мяча в воздухе – игроки имели только два касания. В кругу собрались Зинченко, Лунин, Коноплянка, Макаренко и Соболь.

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Техника подвела Лунина дважды, но потерял он мяч лишь во второй раз. Наказание было неизбежным: все остальные участники дали легких пинков голкиперу. Как сообщает автор видео, упражнение вместе с наказанием ввел новый капитан команды Александр Зинченко.

Видео эпизода

Франция-Украина: после матча

Сборная Украины 24 марта сенсационно сыграла вничью против Франции в первом матче отбора на чемпионат мира-2022.

Подопечных Андрея Шевченко в марте ждут еще две игры в отборе на чемпионат мира-2022. Уже 28 марта украинская сборная сыграет в Киеве против Финляндии, а еще через три дня (31 марта) померятся силами с Казахстаном.

Это лишь вторая победа украинцев в противостояниях против французской сборной. Единственную победу до этого матча Украина получила еще в ноябре 2013 года (2:0). Произошло это в отборе на чемпионат мира.