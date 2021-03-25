Півзахисник італійського Лаціо U-21 Даніель Геріні 24 березня загинув у ДТП. Молодому футболісту було лише 19 років.

Жахлива аварія

Даніель Геріні в момент пригоди, яка сталася в Римі, їхав на автомобілі ще з двома друзями. Які дивом залишились живими.

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Автомобіль футболіста Smart For Four потрапив у лобове зіткнення з Mercedes A-Class, яким керував 68-річний чоловік. Лише Геріні від отриманих травм загинув на місці. Його друзі вижили, але перебувають у важкому стані у лікарні в столиці Італії. Водій Mercedes також був госпіталізований у госпіталь, але його життю нічого не загрожує.

Центральний півзахисник лише 21 березня відсвяткував своє 19-річчя. У Лаціо вже прокоментували жахливу ДТП.

Все ще не віримо і шоковані цією аварією. Президент та усі в нашому клубі залишаються разом із сім'єю Даніеля Геріні,

– йдеться у повідомленні.

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021