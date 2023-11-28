Черговий сигнал для Анчелотті: Лунін став найкращим голкіпером тижня в Ла Лізі – збірна туру

Напередодні в Іспанії було зіграно матчі чотирнадцятого туру Ла Ліги. За його підсумками відомий статистичний портал WhoScored склав символічну збірну.

Найбільше представників у ній із мадридського Реала. Одразу чотири гравці "вершкових" там опинилися завдяки успішним діям у матчі проти Кадіса.

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Лунін потрапив у команду тижня в Ла Лізі

Серед них своє визнання отримав і воротар збірної України Андрій Лунін. 24-річний футболіст залишив свої ворота "сухими", що дозволило команді очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. За свій виступ він отримав оцінку 7.89, що є найвищим балом серед усіх голкіперів у минулому турі.

Протягом матчу Андрій Лунін здійснив 4 сейви, сумарний показник очікуваних голів від тих ударів склав 1,21. Також він зробив 2 вдалі виходи на м’яч, двічі перехопив навіси, 41 раз доторкнувся до м’яча та виконав 19 з 25 точних передач.

Найкращим же в турі став партнер українського воротаря по команді бразилець Родріго. Він зробив дубль та віддав гольову передачу, за що був оцінений максимальним балом – 10.



Лунін потрапив у команду тижня Ла Ліги / інстаграм WhoScored.com

Зазначимо, що після 14 туру Андрій Лунін також очолив рейтинг воротарів Ла Ліги за відсотком сейвів серед тих, то зіграв більше одного поєдинку в сезоні-2023/2024.