Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 0:3. Ворота "королівського клубу" втретє поспіль захищав український воротар Андрій Лунін.

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Неймовірна статистика Луніна

Він провів "сухий" матч та здійснив 4 сейви, один з яких сміливо можна назвати з приставкою супер. Завдяки цьому Андрій довів загальну суму відбитих м’ячів у чемпіонаті Іспанії до 15 після 17 ударів у площину воріт, що становить 88.2 відсотки успішних сейвів.

Цей показник є найкращим результатом Ла Ліги серед воротарів, які зіграли більше одного матчу в сезоні-2023/2024.

Що цікаво, друге місце в чемпіонаті посідає одноклубник та конкурент українця – Кепа Аррісабалага. Іспанець здійснив 24 сейви після 30 ударів, що становить 76.7 відсотків успішності, а замикає трійку Алекс Реміро з Реал Сосьєдада – 76.2 відсотки (47 сейвів після 63 ударів).

Важливо. Попри успішні виступи Андрія Луніна протягом останніх матчів, Карло Анчелотті не став йому більше довіряти. На післяматчевій пресконференції італієць заявив, що в наступному поєдинку в чемпіонаті місце основного воротаря займе Кепа, якщо встигне відновитися від травми.

Усього в сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів 5 матчів у всіх турнірах, у яких тричі залишав ворота "сухими" та пропустив 2 голи, Кепа зіграв 13 поєдинків та 10 разів діставав м'яч з сітки своїх воріт.

Наступний матч мадридський Реал зіграє у Лізі чемпіонів 29 листопада о 22:00 з Наполі, у Ла Лізі – 2 грудня проти Гранади, стартовий свисток пролунає о 19:30.